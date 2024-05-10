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10 мая, 06:46

Расчёты российских дронов ZALA сорвали операцию десанта ВСУ на берегу Днепра

Расчёты беспилотников ZALA десантной гвардии не позволили ВСУ форсировать Днепр

Расчёты БПЛА ZALA гвардейского подразделения Воздушно-десантных войск группы "Днепр" ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку, эффективно корректируя артиллерийский огонь по плавательным средствам противника, пытавшегося перебраться на обороняемый российскими бойцами берег. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Операторы дронов ZALA ВС РФ не позволили ВСУ форсировать Днепр. Видео © Минобороны РФ

"Очередная попытка ВСУ форсировать Днепр была сорвана российскими десантниками. Их расчёты БПЛА произвели запуск беспилотников. Беспилотники набрали высоту в несколько сотен метров и улетели вглубь территории, контролируемой ВСУ на правом берегу реки", сказано в публикации.

Благодаря камерам высокого разрешения, которыми были оборудованы российские беспилотники, удалось засечь большую концентрацию живой силы и плавательных средств ВСУ. Эти данные передали артиллеристам, которые оперативно нанесли дальнобойные удары по целям.

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Ранее в Минобороны опубликовали ролик с рассказами военнослужащих группировки войск "Центр", которые сообщили, как происходило освобождение посёлка Очеретино в ДНР. Бойцы Российской армии заходили в городскую черту небольшими группами, двигаясь по окопам или перебегая между укрытиями. Их продвижение сверху контролировали расчёты БПЛА ВС РФ, обеспечивающие связь с артиллерией и авиацией, отвечавшими за прикрытие наших военнослужащих.

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Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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