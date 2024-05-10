Есть погибшие и раненые: ВСУ ударили по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР

Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской Народной Республики. Энергообъект объят огнём, написал в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.

"По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом", — сообщил чиновник.

Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, число погибших выросло до трёх, а пострадавших — до семи. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.