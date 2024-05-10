Есть погибшие и раненые: ВСУ ударили по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР
Три человека погибли при ударе ВСУ по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР
Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской Народной Республики. Энергообъект объят огнём, написал в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом", — сообщил чиновник.
Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, число погибших выросло до трёх, а пострадавших — до семи. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Огнеборцы уже приступили к тушению пожара на нефтебазе, подчеркнул Пасечник. Перед спасателями поставлена задача не допустить распространения огня на жилые дома.
Российские военные не оставляют террористические атаки ВСУ без ответа, нанося противнику огневое поражение по всей линии фронта. Под ударом оказываются склады с боеприпасами, наблюдательные пункты и места скопления врага.
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