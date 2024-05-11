Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках увеличилось до четырёх
Последствия удара по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Количество погибших при обстреле ВСУ в Ровеньках возросло до четырёх. Пострадавших — 11 человек, из них двое в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала о состоянии пострадавших в результате удара по нефтебазе. Видео © Telegram / Наталия Пащенко
"Четыре человека погибли, шесть ранены и пять человек — это ситуационная реакция на стресс и отравление продуктами горения", — сказала Пащенко в видеообращении в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне Вооружённые силы Украины нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. В результате атаки на предприятии начался пожар. Спасатели старались не допустить распространения огня на жилые дома. По предварительным данным, украинские боевики атаковали нефтебазу с помощью созданных в США ракет ATACMS.