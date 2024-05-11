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11 мая, 09:11

Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках увеличилось до четырёх

Последствия удара по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия удара по нефтебазе в ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Количество погибших при обстреле ВСУ в Ровеньках возросло до четырёх. Пострадавших — 11 человек, из них двое в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала о состоянии пострадавших в результате удара по нефтебазе. Видео © Telegram / Наталия Пащенко

"Четыре человека погибли, шесть ранены и пять человек — это ситуационная реакция на стресс и отравление продуктами горения", — сказала Пащенко в видеообращении в своём телеграм-канале.

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Напомним, накануне Вооружённые силы Украины нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. В результате атаки на предприятии начался пожар. Спасатели старались не допустить распространения огня на жилые дома. По предварительным данным, украинские боевики атаковали нефтебазу с помощью созданных в США ракет ATACMS.

Александра Мышляева
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