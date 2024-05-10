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10 мая, 11:18

ВСУ за сутки использовали свыше 70 боеприпасов для обстрела Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ использовали по меньшей мере 74 боеприпаса и 29 дронов для обстрелов населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сбросы с дронов и обстрелы были в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах. В Белгородском районе получили повреждения 24 дома и 30 автомобилей", — говорится в телеграм-канале губернатора.

Кроме того, в результате атаки дронов в Борисовском районе на территории сельскохозяйственного предприятия повреждена линия газоснабжения. В селе Грузское атакован инфраструктурный объект связи, а в Краснояружском районе помимо домов повреждена опора ЛЭП. Губернатор уточнил, что в Шебекинском округе повреждён инфраструктурный объект связи.

ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины
ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины

Ранее в Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ. Жительница села Новая Таволжанка скончалась на месте от полученных ран, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, повреждения зафиксированы в четырёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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