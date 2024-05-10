ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины
Донецк подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого погибли две женщины. Кроме того, ранения получил мужчина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Кировском районе в результате обстрела посёлка шахты Абакумова по ул. Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения. <...> В результате обстрела Петровского района ранение получил водитель мусоровоза — мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикациях градоначальника.
Накануне стало известно о других жертвах ударов ВСУ среди мирного населения: украинская армия обстреляла посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Погибла одна местная жительница, а вторая получила ранения. Кроме того, один из снарядов попал в здание кафе, полностью его разрушив, но, к счастью, там никто не пострадал.
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