Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 10:10

ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины

Донецк подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого погибли две женщины. Кроме того, ранения получил мужчина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Кировском районе в результате обстрела посёлка шахты Абакумова по ул. Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения. <...> В результате обстрела Петровского района ранение получил водитель мусоровоза — мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикациях градоначальника.

В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина погибла при обстреле ВСУ

Накануне стало известно о других жертвах ударов ВСУ среди мирного населения: украинская армия обстреляла посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Погибла одна местная жительница, а вторая получила ранения. Кроме того, один из снарядов попал в здание кафе, полностью его разрушив, но, к счастью, там никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров