ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины

Донецк подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого погибли две женщины. Кроме того, ранения получил мужчина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Кировском районе в результате обстрела посёлка шахты Абакумова по ул. Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения. <...> В результате обстрела Петровского района ранение получил водитель мусоровоза — мужчина 1964 года рождения", — говорится в публикациях градоначальника.