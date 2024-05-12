При обрушении дома в Белгороде пострадало 30 человек, в том числе двое детей
Последствия обрушения дома. Фото © Telegram / Белгородский канал
В результате удара ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде пострадало не менее 30 человек. Из них двое детей, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Как уже писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после обстрела ВСУ. По словам нашего источника, есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться люди. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Также есть жертвы — погибло четыре человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отправился на место происшествия.