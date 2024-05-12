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12 мая, 09:23

При обрушении дома в Белгороде пострадало 30 человек, в том числе двое детей

Последствия обрушения дома. Фото © Telegram / Белгородский канал

Последствия обрушения дома. Фото © Telegram / Белгородский канал

В результате удара ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде пострадало не менее 30 человек. Из них двое детей, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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"Ой, ужас, дома нет!": Появилось видео первых минут после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

Как уже писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после обстрела ВСУ. По словам нашего источника, есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться люди. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Также есть жертвы — погибло четыре человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отправился на место происшествия.

Николь Вербер
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