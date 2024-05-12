Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Появилось видео с моментом попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © t.me / vvgladkov
В Сети появилось видео, на котором есть момент попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом на улице Щорса в Белгороде. В результате атаки ВСУ обрушился целый подъезд. Видео публикует SHOT.
Момент прилёта в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как снаряд влетел в основание многоэтажного дома. За этим последовал мощный взрыв, после чего вместо целого подъезда оказалась дыра.
В результате массированного украинского обстрела по Белгороду обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Глава региона Вячеслав Гладков уже спешит к месту прилёта.