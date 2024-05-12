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12 мая, 09:26

Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Появилось видео с моментом попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © t.me / vvgladkov

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © t.me / vvgladkov

В Сети появилось видео, на котором есть момент попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом на улице Щорса в Белгороде. В результате атаки ВСУ обрушился целый подъезд. Видео публикует SHOT.

Момент прилёта в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как снаряд влетел в основание многоэтажного дома. За этим последовал мощный взрыв, после чего вместо целого подъезда оказалась дыра.

ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранено 29 человек
ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду — погибла женщина, ранено 29 человек

В результате массированного украинского обстрела по Белгороду обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Глава региона Вячеслав Гладков уже спешит к месту прилёта.

Владимир Озеров
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