Вячеслав Гладков помогает спасателям на месте обрушения части дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Гладков помогает разбирать завалы у многоэтажки в Белгороде после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично участвует в разборе завалов, образовавшихся после попадания украинского снаряда в жилой дом на улице Щорса в Белгороде. Кадрами делится SHOT.

Вячеслав Гладков помогает спасателям на месте обрушения части дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Гладков вместе со спасателями убирает с места ЧП искорёженные автомобили. Машины были припаркованы возле многоэтажки. После удара ВСУ часть стены рухнула на них, и теперь место расчищают, чтобы продолжить поисково-спасательные работы.