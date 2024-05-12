Гладков помогает разбирать завалы у многоэтажки в Белгороде после обстрела ВСУ
Вячеслав Гладков помогает спасателям на месте обрушения части дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично участвует в разборе завалов, образовавшихся после попадания украинского снаряда в жилой дом на улице Щорса в Белгороде. Кадрами делится SHOT.
Вячеслав Гладков помогает спасателям на месте обрушения части дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
Гладков вместе со спасателями убирает с места ЧП искорёженные автомобили. Машины были припаркованы возле многоэтажки. После удара ВСУ часть стены рухнула на них, и теперь место расчищают, чтобы продолжить поисково-спасательные работы.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. На данный момент известно о семерых погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Также трое спасателей получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. Возбуждено уголовное дело о теракте.