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12 мая, 09:44

Крыша разрушенной многоэтажки рухнула в Белгороде, пострадали трое спасателей

Последствия обрушения подъезда многоэтажки. Фото © SHOT

Последствия обрушения подъезда многоэтажки. Фото © SHOT

Крыша разрушенной в результате удара ВСУ многоэтажки рухнула в Белгороде. Пострадали трое сотрудников МЧС, пишет SHOT.

Крыша разрушенной многоэтажки рухнула в Белгороде. Видео © Telegram / Белгородский канал

В МЧС подтвердили, что в ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение.

Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Николь Вербер
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