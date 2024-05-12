Крыша разрушенной многоэтажки рухнула в Белгороде, пострадали трое спасателей
Последствия обрушения подъезда многоэтажки. Фото © SHOT
Крыша разрушенной в результате удара ВСУ многоэтажки рухнула в Белгороде. Пострадали трое сотрудников МЧС, пишет SHOT.
Крыша разрушенной многоэтажки рухнула в Белгороде. Видео © Telegram / Белгородский канал
В МЧС подтвердили, что в ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение.
Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Возбуждено уголовное дело о теракте.