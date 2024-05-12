Шокированный житель Белгорода показал разрушенную многоэтажку из окна

Разрушенная в результате обстрела ВСУ многоэтажка в Белгороде эвакуирована. В настоящее время продолжается разбор завалов, под которыми всё ещё могут находиться люди. По словам очевидцев, оттуда раздаются крики. Жители соседних домов находятся в полном шоке и присылают видео с места ЧП. Кадры публикует SHOT.