Шокированный житель Белгорода показал разрушенную многоэтажку из окна
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © Telegram / МЧС России
Разрушенная в результате обстрела ВСУ многоэтажка в Белгороде эвакуирована. В настоящее время продолжается разбор завалов, под которыми всё ещё могут находиться люди. По словам очевидцев, оттуда раздаются крики. Жители соседних домов находятся в полном шоке и присылают видео с места ЧП. Кадры публикует SHOT.
Видео очевидца обрушения части дома в Белгороде. Обложка © SHOT
По информации SHOT, на данный момент известно о четырёх погибших и 30 пострадавших мирных жителях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Позже появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде.