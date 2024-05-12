Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде
МЧС: После обрушения дома в Белгороде спасено 12 человек, среди них два ребёнка
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © МЧС России
После обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде спасено 12 человек, среди них два ребёнка. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.
Ребёнка, которого достали из-под завалов дома в Белгороде. Видео © Telegram / Readovka
"Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Удалось спасти 12 человек, среди которых два ребёнка", — отметили в ведомстве.
В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено, как ребёнка, который был под завалами, сотрудники экстренных служб несут к машине скорой. Рядом находятся местные жители, которые тоже пытаются помочь в спасении.
Как сообщал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. На данный момент известно о четырёх погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Возбуждено уголовное дело о теракте.