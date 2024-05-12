Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде

После обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде спасено 12 человек, среди них два ребёнка. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Ребёнка, которого достали из-под завалов дома в Белгороде. Видео © Telegram / Readovka

"Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Удалось спасти 12 человек, среди которых два ребёнка", — отметили в ведомстве.