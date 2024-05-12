Число жертв обрушения дома в Белгороде после обстрела ВСУ выросло до 7
Mash: В результате обрушения дома в Белгороде погибло семь человек
В результате падения 10 этажей дома в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ погибло семь человек, сообщает Mash со ссылкой на информированный источник.
Спасатели работают на месте обрушения дома в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России
По данным телеграм-канала, пострадали 32 жителя, их везут в областную больницу. Под завалами рухнувшего дома может находиться до 10 человек. В МЧС сообщили, что из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.
Как сообщал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. Пострадало около 30 человек, в том числе двое детей. Также трое спасателей получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Telegram / МЧС России