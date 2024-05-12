Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:27

Число жертв обрушения дома в Белгороде после обстрела ВСУ выросло до 7

Mash: В результате обрушения дома в Белгороде погибло семь человек

В результате падения 10 этажей дома в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ погибло семь человек, сообщает Mash со ссылкой на информированный источник.

Спасатели работают на месте обрушения дома в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России

По данным телеграм-канала, пострадали 32 жителя, их везут в областную больницу. Под завалами рухнувшего дома может находиться до 10 человек. В МЧС сообщили, что из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.

Калужский губернатор Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
Калужский губернатор Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

Как сообщал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. Пострадало около 30 человек, в том числе двое детей. Также трое спасателей получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров