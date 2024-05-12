Число жертв обрушения дома в Белгороде после обстрела ВСУ выросло до 7

В результате падения 10 этажей дома в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ погибло семь человек, сообщает Mash со ссылкой на информированный источник.

По данным телеграм-канала, пострадали 32 жителя, их везут в областную больницу. Под завалами рухнувшего дома может находиться до 10 человек. В МЧС сообщили, что из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.