Калужский губернатор Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © t.me / vvgladkov
Украинские военнослужащие нанесли подлый удар по жилой многоэтажке в Белгороде, в результате чего погибло как минимум четыре человека. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей. В Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Выражаю соболезнования жителям региона", — говорится в тексте.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Также трое спасателей получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. Возбуждено уголовное дело о теракте.