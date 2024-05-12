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Регион

Калужский губернатор Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

12 мая, 10:16
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © t.me / vvgladkov

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © t.me / vvgladkov

Украинские военнослужащие нанесли подлый удар по жилой многоэтажке в Белгороде, в результате чего погибло как минимум четыре человека. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей. В Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Выражаю соболезнования жителям региона", — говорится в тексте.

Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде
Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Также трое спасателей получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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