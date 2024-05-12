Число пострадавших при ударе по многоэтажке в Белгороде выросло до 33
Количество пострадавших после попадания украинского снаряда в жилой дом в Белгороде увеличилось до 33, до этого говорилось о 30 раненых. Об этом сообщает SHOT.
Среди получивших травмы двое детей и трое спасателей, которые пострадали во время разбора завалов и повторного обрушения кровли. В частности, у одного сотрудника МЧС диагностирован перелом ноги, у двух других лёгкие повреждения. Сейчас на месте ЧП объявили минуту тишины, чтобы услышать из-под руин голоса жителей, которые могли спастись в момент прилёта снаряда ВСУ.
Рядом с пострадавшей десятиэтажкой находятся детский сад и школа, в учреждениях нет повреждений и никто не травмирован. Предположительно, украинские военные целились в ТЭЦ, расположенную по соседству.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён управляемой авиабомбой. На данный момент известно о семерых погибших. Также говорилось, что пострадало 30 человек, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.