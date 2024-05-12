Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Белгород, где рухнул подъезд многоэтажки
Минобороны РФ: Дом в Белгороде повреждён обломками сбитой ракеты ТРК "Точка-У"
Место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фото © Telegram / Жесть Белгород
Украинские военные совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Об этом сообщает Минобороны России.
"Около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" повреждён жилой дом в городе Белгороде", — уточнили в Минобороны.
Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул часом ранее. Журналисты писали, что киевский режим может ударить по многоэтажке управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.