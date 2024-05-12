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12 мая, 09:41

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Белгород, где рухнул подъезд многоэтажки

Минобороны РФ: Дом в Белгороде повреждён обломками сбитой ракеты ТРК "Точка-У"

Место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фото © Telegram / Жесть Белгород

Место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Фото © Telegram / Жесть Белгород

Украинские военные совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Об этом сообщает Минобороны России.

"Около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" повреждён жилой дом в городе Белгороде", уточнили в Минобороны.

Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул часом ранее. Журналисты писали, что киевский режим может ударить по многоэтажке управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.

Андрей Бражников
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