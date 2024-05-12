Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Белгород, где рухнул подъезд многоэтажки

Украинские военные совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Об этом сообщает Минобороны России.

"Около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" повреждён жилой дом в городе Белгороде", — уточнили в Минобороны.