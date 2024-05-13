Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 22:46

Зеленский забил тревогу из-за стремительного наступления России на Харьков

Зеленский признал продвижение ВС России в жестоких боях под Харьковом

Владимир Зеленский высказался об активизации боевых действий на российско-украинской границе вблизи Харькова. Политик признал, что подразделения ВС РФ имеют успех на этом участке.

"Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть сёла, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий", — отметил он в ежедневном видеообращении.

Не лучшим образом для ВСУ ситуация складывается и на остальных отрезках линии соприкосновения. В частности, сложная обстановка возникла на Донецком и Краматорском направлениях, сообщил Зеленский.

В США рассказали о реакции Зеленского на неутешительные новости о Харькове
В США рассказали о реакции Зеленского на неутешительные новости о Харькове

Российские войска начали наступательные действия в направлении Харькова 10 мая. Бойцы устроили противнику настоящий ад на земле, сократив численность нацбатальонов ВСУ.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров