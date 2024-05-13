Зеленский забил тревогу из-за стремительного наступления России на Харьков

Владимир Зеленский высказался об активизации боевых действий на российско-украинской границе вблизи Харькова. Политик признал, что подразделения ВС РФ имеют успех на этом участке.

"Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть сёла, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий", — отметил он в ежедневном видеообращении.