ВС РФ частично уничтожили группу из солдат ВСУ, РДК* и "Кракена" под Харьковом
Батальонная тактическая группа частично уничтожена российскими бойцами под Харьковом. В террористическую группировку входили националисты из формирования "Кракен", боевики "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и солдаты ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"БТГ противника частично уничтожена, остатки бросились в бегство", — рассказали в структурах.
Там отметили, что бойцы украинской армии оставили на поле боя около 300 человек ранеными и убитыми. Известно, что в группировке находилось несколько десятков представителей запрещённой в РФ организации РДК*.
Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы взяли под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. ВС РФ освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. На следующий день наши военные заняли ещё четыре населённых пункта в регионе и продвинулись вглубь обороны противника, освободив ещё несколько городов. Прогнозы для ВСУ неутешительны, сами украинские военные говорят, что российское наступление стало адом. За два дня из подконтрольных Киеву населённых пунктов Харьковской области эвакуировали более четырёх тысяч человек.
* РДК — запрещённая в России террористическая организация.
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