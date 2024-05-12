Батальонная тактическая группа частично уничтожена российскими бойцами под Харьковом. В террористическую группировку входили националисты из формирования "Кракен", боевики "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и солдаты ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Там отметили, что бойцы украинской армии оставили на поле боя около 300 человек ранеными и убитыми. Известно, что в группировке находилось несколько десятков представителей запрещённой в РФ организации РДК*.