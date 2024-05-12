Боец ВСУ заявил, что власти Харьковской области разворовали деньги для обороны

Власти Харьковской области, где сейчас активизировались боевые действия, разворовали выделенные на возведение фортификационных сооружений средства. Так считает украинский военнослужащий Денис Ярославский, который, по информации местных СМИ, воюет на этом направлении. Он заявил, что на первой линии обороны не оказалось даже минных полей.

"Волчанск. Сложно. <…> Первой линии фортификаций и мин просто не было. <…> За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!" — написал он в своих соцсетях.