На Западе узнали о претензиях Буданова* к Сырскому из-за провала ВСУ под Харьковом
Журналист Боуз: Буданов* обвинил Сырского в провале ВСУ в Харьковской области
Кирилл Буданов* и Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Gian Marco Benedetto, © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провале обороны в Харьковской области. Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.
"Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Сырского", — написал журналист в соцсети X.
Напомним, на Харьковщине разворачивается широкомасштабное наступление Российской армии. За несколько дней бойцам ВС РФ удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ переваливают за 600 военных. В ВСУ признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Газета The New York Times полагает, что наступление ВС РФ на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. На фоне успехов Российской армии Киев сменил командующего группировкой "Харьков".
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.