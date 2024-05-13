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13 мая, 10:39

На Западе узнали о претензиях Буданова* к Сырскому из-за провала ВСУ под Харьковом

Журналист Боуз: Буданов* обвинил Сырского в провале ВСУ в Харьковской области

Кирилл Буданов* и Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Gian Marco Benedetto, © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Кирилл Буданов* и Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Gian Marco Benedetto, © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провале обороны в Харьковской области. Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.

"Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Сырского", — написал журналист в соцсети X.

"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти
"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти

Напомним, на Харьковщине разворачивается широкомасштабное наступление Российской армии. За несколько дней бойцам ВС РФ удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ переваливают за 600 военных. В ВСУ признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Газета The New York Times полагает, что наступление ВС РФ на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. На фоне успехов Российской армии Киев сменил командующего группировкой "Харьков".

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Дарья Нарыкова
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