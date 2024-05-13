На Западе узнали о претензиях Буданова* к Сырскому из-за провала ВСУ под Харьковом

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провале обороны в Харьковской области. Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.

"Неприятности в раю". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Сырского", — написал журналист в соцсети X.