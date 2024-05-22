Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе Сообщения с фронтов СВО о новых победах на Донбассе и учениях ВС РФ вблизи украинской границы — в материале Life.ru. 22 мая, 12:57 Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Продвижения к Харькову 22 мая

Бои в Волчанске и Липцах продолжаются. "Рыбарь" отмечает, что от Липцев до Белого Колодезя ВС РФ постоянно наносятся удары, направленные на уничтожение личного состава ВСУ. За сутки противник потерял до 250 человек, а также несколько единиц техники, в том числе радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

Харьковское направление — это не только создание "санитарной зоны", но и уничтожение резервов украинских боевиков. Учитывая, что укрепления построены из рук вон плохо, а оружие заслуживает музейной полки.

— Недооборудованные земляные окопы (бетона там и близко нет) и такое старое вооружение, как пулемёт "ЗПУ-1" (образец 1949 года) или пулемёт "Максим" (времён Первой мировой), выглядят крайне безнадёжно, — рассказывает о ситуации вблизи села Лукьянцы телеграм-канал "Северный ветер".

Из-за отсутствия укрепления разгорелся скандал в Верховной Раде. Оппозиция сорвала работу законодательного органа, когда шло обсуждение новых проектов. Несмотря ни на что, на Харьковское направление продолжают стягиваться новые силы ВСУ.

— После первых дней противник начал массово стягивать резервы на Харьковское направление. По данным российской разведки, под Волчанск и Липцы Киев уже загнал около 30 батальонов и ещё 20 на подходе. Сюда же передислоцирован практически весь состав спецподразделений Главного управления разведки, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Между тем, в соседней Сумской области продолжается планомерное уничтожение тыловой инфраструктуры. Ночью 21 мая ВС РФ попали в подстанции в Шостке и Конотопе. Также артиллерия ликвидирует позиции противника вблизи границы.

Ситуация в Донбассе

Одним из ярких моментов битвы за Донбасс 22 мая стало освобождение Клещеевки. Противник бросил оборону этого населённого пункта, но и отошёл на запад почти на 3 километра.

— Высоту южнее Клещеевки взяли, и само село в низине освободили. Противник, что ожидаемо, оттягивается за канал Северский Донец – Донецк, где выстроена оборона в виде линии опорных пунктов, — отмечает военкор Юрий Котенок.

Ещё одним населённым пунктом, куда зашли ВС РФ, стала Новоалександровка. Под контролем уже дома в восточной части.

— После захода подразделений Армии России в н.п. Новоалександровка удалось закрепиться на восточных окраинах. Идут бои за освобождение данного населённого пункта. Здесь противник после отступления возводил основные фортификационные сооружения, — сообщает "НгП раZVедка".

Если удастся развить наступление на северо-запад, то Нью-Йорк (посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области) может оказаться в полукольце, а это очередной приговор для вэсэушников.

Работа расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С". Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Громко было и в Славянске — ФАБы полетели в железнодорожную инфраструктуру и расположения. Точным ударом поражён комбикормовый завод.

— С завода в последнее время несколько раз работала тяжёлая РСЗО, возможно, что американский HIMARS или его аналог в похожем калибре. После взрывов на завод срочно прибыли пожарные и много скорых, — говорится в сообщении "Военной хроники".

Утром 22 мая уничтожение противника под Славянском продолжилось. Российские снаряды прилетели на станцию Лиман, где находились составы ВСУ.

Учения с ядерным оружием

"Обязательно бахнем, и не раз". Диалог военных про ядерное оружие из фильма "ДМБ" вспоминают всё чаще. У России хватит боеголовок, чтобы остановить любого противника. Но есть ещё и тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — это маломощные боеприпасы. ВС РФ могут произвести выстрел ядерным снарядом, например из самоходной гаубицы "Мста-С" или ОТРК "Искандер".

Боевая работа расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Южном военном округе как раз стартовали учения, где будут рассмотрены вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Военнослужащим предстоят тренировки на "Искандерах". Кроме того, задействован личный состав Воздушно-космических сил.

— Наши учения ТЯО обретают новый смысл. Для разминки, но по-настоящему может быть отработка по объектам военной инфраструктуры Польши, Румынии, Украины. В случае определённых условий, — пишет автор канала Win/win.

В западной прессе уже начали искать истинные причины учений. Журналисты The New York Times считают, что Россия даёт сигнал Украине о готовности применения ТЯО.

— Это очевидная попытка ядерного принуждения. Они даже размыли боеголовку на баллистических ракетах "Искандер", что кажется ненужным, но театральным, — строит версии эксперт по ядерному нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Как бы то ни было, но учения продолжатся, а западным странам стоит напомнить, что если они так заботятся об экологии Украины, то пусть сначала заберут снаряды с урановым сердечником.

Авторы Даниил Черных