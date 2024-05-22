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Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе

Сообщения с фронтов СВО о новых победах на Донбассе и учениях ВС РФ вблизи украинской границы — в материале Life.ru.

22 мая, 12:57
Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Продвижения к Харькову 22 мая

Бои в Волчанске и Липцах продолжаются. "Рыбарь" отмечает, что от Липцев до Белого Колодезя ВС РФ постоянно наносятся удары, направленные на уничтожение личного состава ВСУ. За сутки противник потерял до 250 человек, а также несколько единиц техники, в том числе радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

Харьковское направление — это не только создание "санитарной зоны", но и уничтожение резервов украинских боевиков. Учитывая, что укрепления построены из рук вон плохо, а оружие заслуживает музейной полки.

Недооборудованные земляные окопы (бетона там и близко нет) и такое старое вооружение, как пулемёт "ЗПУ-1" (образец 1949 года) или пулемёт "Максим" (времён Первой мировой), выглядят крайне безнадёжно, рассказывает о ситуации вблизи села Лукьянцы телеграм-канал "Северный ветер".

Из-за отсутствия укрепления разгорелся скандал в Верховной Раде. Оппозиция сорвала работу законодательного органа, когда шло обсуждение новых проектов. Несмотря ни на что, на Харьковское направление продолжают стягиваться новые силы ВСУ.

После первых дней противник начал массово стягивать резервы на Харьковское направление. По данным российской разведки, под Волчанск и Липцы Киев уже загнал около 30 батальонов и ещё 20 на подходе. Сюда же передислоцирован практически весь состав спецподразделений Главного управления разведки, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Между тем, в соседней Сумской области продолжается планомерное уничтожение тыловой инфраструктуры. Ночью 21 мая ВС РФ попали в подстанции в Шостке и Конотопе. Также артиллерия ликвидирует позиции противника вблизи границы.

Ситуация в Донбассе

Одним из ярких моментов битвы за Донбасс 22 мая стало освобождение Клещеевки. Противник бросил оборону этого населённого пункта, но и отошёл на запад почти на 3 километра.

— Высоту южнее Клещеевки взяли, и само село в низине освободили. Противник, что ожидаемо, оттягивается за канал Северский Донец – Донецк, где выстроена оборона в виде линии опорных пунктов, отмечает военкор Юрий Котенок.

Ещё одним населённым пунктом, куда зашли ВС РФ, стала Новоалександровка. Под контролем уже дома в восточной части.

После захода подразделений Армии России в н.п. Новоалександровка удалось закрепиться на восточных окраинах. Идут бои за освобождение данного населённого пункта. Здесь противник после отступления возводил основные фортификационные сооружения, сообщает "НгП раZVедка".

Если удастся развить наступление на северо-запад, то Нью-Йорк (посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области) может оказаться в полукольце, а это очередной приговор для вэсэушников.

Работа расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С". Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Работа расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С". Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Громко было и в Славянске — ФАБы полетели в железнодорожную инфраструктуру и расположения. Точным ударом поражён комбикормовый завод.

Шторм-новости военкоров: Где Армия России 21 мая поджимает ВСУ и уничтожает резервы
Шторм-новости военкоров: Где Армия России 21 мая поджимает ВСУ и уничтожает резервы

С завода в последнее время несколько раз работала тяжёлая РСЗО, возможно, что американский HIMARS или его аналог в похожем калибре. После взрывов на завод срочно прибыли пожарные и много скорых, говорится в сообщении "Военной хроники".

Утром 22 мая уничтожение противника под Славянском продолжилось. Российские снаряды прилетели на станцию Лиман, где находились составы ВСУ.

Учения с ядерным оружием

"Обязательно бахнем, и не раз". Диалог военных про ядерное оружие из фильма "ДМБ" вспоминают всё чаще. У России хватит боеголовок, чтобы остановить любого противника. Но есть ещё и тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — это маломощные боеприпасы. ВС РФ могут произвести выстрел ядерным снарядом, например из самоходной гаубицы "Мста-С" или ОТРК "Искандер".

Боевая работа расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая работа расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Южном военном округе как раз стартовали учения, где будут рассмотрены вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Военнослужащим предстоят тренировки на "Искандерах". Кроме того, задействован личный состав Воздушно-космических сил.

Наши учения ТЯО обретают новый смысл. Для разминки, но по-настоящему может быть отработка по объектам военной инфраструктуры Польши, Румынии, Украины. В случае определённых условий, пишет автор канала Win/win.

В западной прессе уже начали искать истинные причины учений. Журналисты The New York Times считают, что Россия даёт сигнал Украине о готовности применения ТЯО.

Это очевидная попытка ядерного принуждения. Они даже размыли боеголовку на баллистических ракетах "Искандер", что кажется ненужным, но театральным, строит версии эксперт по ядерному нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Как бы то ни было, но учения продолжатся, а западным странам стоит напомнить, что если они так заботятся об экологии Украины, то пусть сначала заберут снаряды с урановым сердечником.

Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу
Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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