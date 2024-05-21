Шторм-новости военкоров: Где Армия России 21 мая поджимает ВСУ и уничтожает резервы Как продвигается Армия России на Харьковском и Донецком направлениях — в материале Life.ru по сообщениям с фронта. 21 мая, 13:20 Боевая работа артиллерийского расчёта "Нона-СВК". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область РФ прирастает освобождёнными землями

Минобороны РФ сообщило, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и нанесла ему поражение у Константиновки, Охримовки и Гранов на Харьковском направлении. ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны" приводит кадры штурма Волчанска, в котором скопилось огромное количество сожжённой и брошенной техники врага, а позиции нацистов оборудованы прямо в жилых домах.

Кадры штурма Волчанска, в котором скопилось огромное количество сожжённой и брошенной техники врага. Видео © Telegram / Oперация Z: Военкоры Русской весны

Бои, продолжающиеся на Харьковском направлении, остаются самыми интенсивными в зоне СВО. Волчанск взят наполовину. Украинское командование не останавливает попыток удержать его любой ценой. Продвижение группировки "Север" составило до 350 метров. Под контроль взята часть агрегатного завода.

Схожая ситуация и у Липцов. Отбита контратака ВСУ. Продвинуться удалось на 450 метров. Интенсивность боёв такая, что удары по селу видны из Харькова.

— Украинское командование стягивает беспрецедентное количество резервов на Харьковское направление и бросает их в мясорубку, не считаясь с потерями, — пишут авторы канала "Северный ветер". По их данным, на Харьковском направлении противник потерял до 300 человек за последние сутки.

Российские военнослужащие открыли в Харьковской области ещё одно направление. Штурмовики начали активные действия в районе Волоховки, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей, сообщает Condottiero. Это позволило расширить фронт восточнее Волчанска: "на 12 километров и глубиной до четырёх километров".

Вывод из строя объектов ВСУ

Украина продолжает обстрелы приграничных областей России. В том числе западным вооружением. В ответ на это ВС РФ уничтожают инфраструктуру Украины, используемую в военных целях. Удар был нанесён по железнодорожной станции Черноморское в Одесской области. Она использовалась для подвоза снарядов и техники из Румынии. В городе Черноморске ночью 21 мая рядом после прилётов по станции и складам с боеприпасами была слышна вторичная детонация, что говорит о попадании в цель.

В Сумской области, где ожидается наступление Армии России, артиллерия вывела из строя станцию Хутор-Михайловский. Она также использовалась ВСУ.

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Победы, о которых не говорят

Телеграм-канал 105-го полка НМ ДНР заявляет, что последние дома на западной окраине Нетайлова под контролем ВС РФ. Противник попытался провести контратаку, но не вышло. Также есть успехи и у Часова Яра.

— На Бахмутском направлении продолжаются ожесточённые бои на территории микрорайона Канал в Часовом Яре. На южном фланге территория заказника Ступки-Голубовские – 2 практически полностью перешла под контроль ВС РФ, — заявляет "Рыбарь".

76-я дивизия ВДВ полностью зачистила село Крынки на левом берегу Херсонской области. Канал "Архангел спецназа" отмечает, что "ротации и подвоз не осуществляются врагами, личный состав ВСУ, который был крайний раз перекинут, был взят в плен". Продолжаются бои на днепровских островах. "Два майора" предполагают, что на этом направлении фронт может "ожить".

Раскол Запада

Страны НАТО всё ещё пытаются спасти Украину от неминуемого краха. Financial Times сообщает, что США просят страны G7 выделить кредит. Залогом будут доходы от замороженных российских активов. Делается это на случай прихода в Белый дом Дональда Трампа.

При этом в НАТО единства нет. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина не может победить. В конечном итоге страна будет с разрушенной инфраструктурой.

— С оружием, без оружия — мы идём к одному и тому же результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и опустошённой стране, за восстановление которой нам придётся платить, и это неизбежно, — сказал глава болгарского государства.

Несмотря на это, Болгария продолжает поставлять снаряды. Ничего личного. Просто бизнес. Хотя Украина не самый надёжный покупатель.