Как варится Волочанский капкан под Харьковом и что изменилось в налётах ВСУ на Россию Что происходит на Харьковском направлении 19 мая. Почему об этом не расскажут в новостях — в материале Life.ru. 19 мая, 13:55 Крым отразил девять ракет ATACMS, 57 БПЛА сбито над Краснодарским краем, один БПЛА над Крымом, ещё три — над Белгородской областью. Обложка © Wikipedia

Какие регионы РФ атакуют ВСУ

Американский ударно-разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США зафиксирован в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Фото © Wikipedia

"Ночью ВСУ для комбинированной атаки на военные и промышленные объекты Крыма и Новороссийска использовали оперативно-тактические комплексы ATACMS, воздушные дроны-камикадзе и надводные беспилотники Unmanned Surface Vessel (USV). Сопровождал их деятельность, а также вёл доразведку американский ударно-разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, который зафиксирован в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря, близ российского Крыма и Новороссийска", — сообщает тг-канал GREY ZONE.

— 57 беспилотников сегодня были перехвачены в небе над Краснодарским краем. Был прилёт в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани. Противник накопил критическую массу ударных беспилотников и начал их запускать десятками. Вспомните недавний налёт, когда были сбиты 102 беспилотника. Это количество на то и рассчитано, чтобы перенагружать ПВО. А значит, нужны мобильные группы. На пикапах, грузовичках, с Кордами, "зушками". Ну и НПЗ все давно пора накрыть каркасными конструкциями, которые могут защитить от прямого попадания. Это дешевле, чем устранять последствия, — считает военкор Александр Коц.

По итогам ночной атаки Крым отразил девять ракет ATACMS, 57 БПЛА сбито над Краснодарским краем, один БПЛА над Крымом, ещё три — над Белгородской областью.

Враг атакует не только недвижимость, но и автобусы в новых регионах. Сегодня утром в селе Раденск украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники, сообщает губернатор Сальдо. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь.

Враг атаковал беспилотником микроавтобус с рабочими в Херсонской области. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

ВСУ вовсю применяют наземные фугасные авиабомбы GLSDB американского производства. Их украинские каратели запускают по мирным жителям с пусковых установок Himars. Вчера несколько снарядов разрушили здание больницы в Волчанске, до этого GLSDB обрушила подъезд в 10-этажном боме Белгорода 12 мая. Тогда погибло 17человек, в том числе и взрослые.

Кадры работы со стороны противника, который нанёс удары реактивными управляемыми снарядами GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) из системы M-142 HIMARS (или M-270 MLRS) или же высокоточными авиационными бомбами JDAM (Joint Direct Attack Munition), запущенными с МиГ-29. Фото © Telegram / GRAY ZONE

Останавливаться Европа в "помощи" Украине бомбить Россию не планирует. Министр обороны Британии Грант Шэппс рекомендовал ФРГ снять ограничения на использование ракет Taurus для ударов по Крыму. Ранее глава ведомства признал, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров "частью Украины".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже запросил у правительства дополнительные €3,8 млрд для военной помощи Украине в текущем году, сообщает издание Bild.

Продвижение Армии России в Харьковской области, 19 мая

Военкоры сообщают, что российские войска продвигаются в двух направлениях к северу от Харькова — в Липцах и Волчанске. В первом населённом пункте противник организовал очаговую оборону на высотах. Так, село Липцы стоит в низине. "Осталось взять высоты на западе от Липцев — и город на ладони", — отмечает военный эксперт Геннадий Алёхин.

Военный эксперт Борис Рожин напоминает, что Липцы "имеют стратегически важное значение из-за своей близости к Харькову (удаление 17 км) и наличия примыкающих к нему высот на западе и востоке, управление которыми позволит взять под огневой контроль все ключевые дороги снабжения Харьковской группировки ВСУ".

ВСУ постепенно покидают Волчанск, опасаясь окружения. Большая часть города под контролем ВС РФ. "Противник всё активнее применяет штурмовую авиацию. За сутки наша ПВО уничтожила четыре управляемые авиабомбы и две авиационные ракеты", — комментирует Алёхин.

Волочанским капканом назвал военный эксперт Борис Рожин происходящее в этом населённом пункте: "Бойцы РФ разрезают оборону ВСУ, расширяя зоны контроля в данном н.п.". По его информации, известно о "прорыве российскими подразделениями обороны противника в районе медицинского колледжа и продвижении на юг к городскому пляжу, враг отступил на южный берег к пожарной части. На северном берегу Волчанска ВСУ окопались в районе лицея и здания Укртелекома, однако их позиции находятся под угрозой окружения".

Также украинские ресурсы подтверждают контроль российскими военными позиций в районе центральной больницы и ведение штурмовых действий вдоль улиц Чехова, Короленко, Гоголя и Соборной. Российскими войсками заняты н.п. Бугроватка, идут штурмовые действия в н.п. Старица, расположенном западнее Бугроватки.

Российскими войсками заняты н.п. Бугроватка, идут штурмовые действия в н.п. Старица. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Из сводок Министерства Обороны РФ следует, что подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих и несколько гаубиц М777 и "МСТА-Б".

Авторы Елена Стафеева