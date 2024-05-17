Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу Сводки военкоров о продвижении Армии России на Харьковском и Донецком направлениях. Что не расскажут в новостях 17 мая — в материале Life.ru. 17 мая, 12:20 Как развивается наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Третьи сутки подряд ВСУ по наводке натовских самолётов дальнего обнаружения и БПЛА Global Hawk атакуют Крым и российские регионы. Над нашей страной сбито свыше 100 беспилотников. Киевский режим понимает, что на кону стратегический прорыв фронта и харьковская операция, главный ключ России. При этом планов брать Харьков нет, так как действия РФ являются созданием санитарной зоны. Кроме того, ВС РФ активно продвигаются в ДНР: вчера противник был выбит из Нетайлова, сегодня утром ВСУ оставили Невельское.

Какие регионы России атакуют ВСУ

Только над Крымским полуостровом военнослужащим ПВО удалось сбить 51 БПЛА. Не обошлось без последствий на земле. Из-за падения беспилотника в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На севастопольскую городскую подстанцию упали обломки сбитых дронов, и часть города осталась без света. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ночью киевские боевики также совершили налёт на Краснодарский край. Для ударов они использовали минимум 44 БПЛА. В Туапсе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Взрывы были слышны и в Новороссийске.

В Белгородской области есть жертвы среди гражданских. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ опять убили двух человек: "Жители посёлка Октябрьский — мама с четырёхлетним ребёнком. Папа и водитель машины, которую атаковал дрон-камикадзе, получили ранения". В селе Бессоновка удар был нанесён по заправке. Загорелся один из резервуаров.

Последствия обстрела Белгорода. Фото © ТАСС / Павел Колядин

В Донбассе, как и в Белгородской области, обстрелы гражданской инфраструктуры ежедневно. Похоже, что киевский режим поставил себе цель убить как можно больше гражданских. Такой вывод можно сделать после сообщения главы Горловки Ивана Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены кассетные суббоеприпасы ВФУ", — написал градоначальник.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США.

Новые победы под Харьковом 17 мая

"Планов брать Харьков на сегодняшний день нет", харьковская операция — это создание Россией санитарной зоны, объяснил Владимир Путин. Об этом президент заявил во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос корреспондента телеграм-канала SHOT о наступлении российских войск в Харьковской области. "В сложившейся ситуации виноваты украинские власти", — добавил он.

Президент Путин в Китае: "Планов брать Харьков на сегодняшний день нет". Видео © SHOT

В Харьковской области ликвидировано 35 украинских солдат в селе Старая Водолага. "Искандер" накрыл расположение 302-го зенитного полка. По данным телеграм-канала "105-й полк НМ ДНР", кроме самого командного пункта, уничтожено ещё до 20 военнослужащих ВСУ — по периметру, а также боекомплект, АСУ "Арианда" и "Парей". ВС РФ могли попасть по месту, откуда велась координация ВСУ под Липцами и Волчанском.

Небольшое село Зыбино освобождено в Харьковской области. Следующим населённым пунктом, который перейдёт под контроль ВС РФ, станут Волчанские Хутора.

— Из Волчанских Хуторов противник запускает FPV-дроны по Шебекину. Нужно максимально быстро лишать его этой возможности, — пишет автор телеграм-канала "Zаписки Vетерана".

После взятия Волчанских Хуторов сам Волчанск будет заблокирован ещё с одной стороны. В приграничном городе продолжаются бои. Пока о полном освобождении говорить рано, но это вопрос нескольких дней. Также российские штурмовики активно действуют у Липцов.

— Штурмовые ВС РФ, перейдя реку Липец, зашли в н.п. Липцы с двух направлений. Авиация ВКС РФ наносит поражение по местам ПВД и накопления ВСУ на восточной окраине села в районе Липцевских пещер, — сообщает Condottiero.

Несмотря на то что до сих пор непонятен замысел российского командования, военкоры полагают, что продвижение ближе к самому Харькову всё же будет. Юрий Котенок считает, что необходимо будет укреплять у окружной дороги и выжигать резервы противника. Также, по его словам, на Харьковское направление продолжают перебрасывать подразделения, которые, по замыслу Киева, должны стабилизировать обстановку.

ОТРК "Искандер" накрыл расположение 302-го зенитного полка ВСУ. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Какую тактику выбрала Армия России

Военкор Александр Коц отмечает, что объяснять тактический успех нашего наступления на Харьковском направлении исключительно безалаберностью противника неверно. Враг оказывает мощное сопротивление, активно работает дронами-камикадзе, подвозит артиллерию, у которой появились поставленные американцами боеприпасы. Но сегодня, по его словам, в отличие от 2022 года, ВС РФ изменили тактику — научились на своих же ошибках и пересмотрели подход к штурмовым действиям.

Первым делом позиции причёсывает авиация планирующими боеприпасами, а они не только разрушают, но и воздействуют на психику врага. Для верности опорники и укрепы обрабатывают артиллерией, после чего в дело вступают штурмовики. Причём не колоннами техники, а малыми группами при поддержке всё той же артиллерии и беспилотников, напоминает Коц.

— Сегодня в воздухе у нас постоянно висят разведывательные птички, которые в режиме 24/7 мониторят поле боя. И при обнаружении цели команда на её поражение проходит в течение считаных минут. В зависимости от дальности и "жирности" её могут атаковать широким ассортиментом высокоточки — от FPV-дронов и "Ланцетов" до "Искандеров" и планирующих авиабомб. В 2022 году о таком взаимодействии говорили как о чём-то несбыточном, — комментирует Коц. — Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования санитарной зоны в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать последними резервами. А значит, ослаблять свои позиции на определённых участках.

Продвижение Армии России в ДНР 17 мая

В Донбассе российские войска продолжают вгрызаться в оборону противника, постепенно выдавливая его из населённых пунктов. Успех наблюдается в Георгиевке.

В Донбассе российские войска продолжают вгрызаться в оборону противника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— По последним данным, сегодня (16 мая. — Прим. ред.) подразделения ВС РФ взяли последние два дома на улице Центральной, фактически полностью выбив украинские формирования из села. Под контролем противника оставалась одна постройка на окраине, — пояснил Михаил Звинчук (Рыбарь).

Чуть севернее, в Красногоровке, продолжаются бои. В одном из районов города в окружении находится группировка ВСУ. Пока значительных продвижений нет, как нет и у Часова Яра, хотя боевые действия идут в самом городе.

Как на Западе оценивают ситуацию на Украине

О наступлении российских войск в северной части Харьковской области, похоже, было известно всем, кроме киевской диктатуры. Теперь пока ещё действующий президент вынужден приезжать в Харьков и делать вид, что всё нормально.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Зеленский прибыл в Харьков, проводит совещание ставки, участвуют все верхи ВСУ, ГУР и других силовых структур, включая нацформирования Украины. Судя по его официальным заявлениям, обстановка в Харьковской области полностью контролируется ВСУ, однако Зеленский не торопится в Липцы и Волчанск, — отмечает "Адекватный харьковчанин".

На собрании в Харькове Зеленский явно нервничал. Получилось, что к новому наступлению ВСУ оказались не очень готовы, хотя британская разведка сообщала о планах ВС РФ. Теперь же авторы The Guardian поднимают вопрос о боеспособности киевских боевиков. Но оправдывают провалы тем, что им не дают пользоваться американским оружием по территории России, хотя всё это разговоры в пользу бедных, так как остатки боеприпасов из США уже находили в старых российских областях. Теперь же в Штатах серьёзно обсуждают возможность отправки своих войск для обеспечения безопасности в тыловых районах Украины.

— Сейчас, когда на украинском фронте не хватает живой силы, никого не должно удивлять, что члены НАТО и руководство альянса рассматривают, как снова оказать помощь с тыла, — заявил в беседе с The New York Times бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по Украине при администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.

Пока всерьёз обсуждается только вопрос инструкторов, но почему нас это должно удивлять, если мы знаем, что в Генштабе ВСУ уже давно работают западные советники?