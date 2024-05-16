Что готовят ВСУ для Крыма и почему под Харьковом и в Донбассе у Киева нет шансов Главное из сводок военкоров за 16 мая — о продвижении российских войск на Харьковском и Донецком направлениях и почему сегодняшние атаки на Крым выглядят как расчистка перед боем. 16 мая, 15:05 Об освобождении Липцев говорить преждевременно, хотя российские войска находятся в непосредственной близости к населённому пункту. Обложка © Александр Полегенько

Атаки на Крым 16 мая

ВСУ осаждают Крымский полуостров с ночи. Атака ракет ATACMS и воздушных БПЛА была отбита, затем эстафету подхватили украинские безэкипажные катера. Днём 16 мая около 14:00 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова подводные беспилотники ВМС Украины. Все 11 катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

В ближайшее время нападения будут только нарастать: над западной частью черноморской акватории работает американский разведывательный БПЛА Global Hawk (позывной FORTE14). Его цель — мониторинг Севастополя и юго-западного побережья Крыма.

— Тактика ВСУ прослеживается всё ярче: удары по аэродромам и складам ГСМ, чтобы вынудить авиацию перебазироваться на более отдалённые базы, тем самым увеличить время реакции на тревогу и расчистить воздушное пространство Крыма перед более массированными атаками, — отмечает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь).

Также Звинчук (Рыбарь) считает, что активность Украины вокруг полуострова связана с круглой датой. — 15 мая отмечается шестая годовщина со дня открытия Крымского моста, так что не исключено, что противник попытается приурочить нападение к этой дате, — предполагает эксперт.

Ситуация на Харьковском направлении

Вооружённые силы России продолжают наступления на нескольких участках фронта. Фото © Александр Полегенько

Вооружённые силы России продолжают наступления на нескольких участках фронта. Остановить их Украина пытается не только на поле боя, но и на дипломатическом треке. Украинские войска вынуждены отступать сразу на нескольких направлениях. В это время в Киев приезжают высокие гости. В Европе и США перестали верить в победу армии Зеленского и рассматривают мирные сценарии. При этом тактику, цели и задачи ВС РФ понять никто не может.

— Целью российского наступления, вероятно, является привлечение украинских резервов и элитных подразделений, а затем закрепление их в Харькове, тем самым ослабляя остальную часть фронта, — предположил в интервью The New York Times эксперт по России Майкл Кофман.

Основное внимание на Харьковском направлении сейчас к Волчанску и Липцам. Несмотря на то что Генштаб Украины заявил о фактическом выводе войск из Волчанска, бои в этом городе продолжаются.

— Войска закрепляются на окраинах Волчанска, с боями продвигаются к центру. Противник в южной части подтягивает резервы. Воздушная разведка выявляет места скопления, по которым наносится огневое поражение, — сообщает "Архангел спецназа".

Об освобождении Липцев говорить преждевременно, хотя российские войска находятся в непосредственной близости к населённому пункту. Ряд источников заявляет, что бои уже в селе, но аналитик Анатолий Радов объясняет сложившуюся ситуацию. — Некоторые пишут про заход в Липцы, но они засчитывают дачи вблизи пункта, — пишет эксперт.

Проблемы под Харьковом заставляют украинское командование снимать силы из Донбасса. Телеграм-каналы сообщают, что из-под Часова Яра под Волчанск перебросили элитную штурмовую бригаду "Лють". К ней добавляют боевиков территориальной обороны и полицейских, несущих службу на блокпостах. В это же время издание The Hill предполагает, что для Украины настало одно из самых тяжёлых времён, в результате чего Киеву приходится задействовать резервы, оголяя другие участки ради спасения Харькова.

— Российские войска могут окружить Харьков и оказать на него огромное давление. В таком случае линии снабжения украинской армии окажутся под ударом артиллерии, — считают эксперты.

Зеленский уже обвинил весь мир в провале ВСУ. В интервью телеканалу ABC глава киевского режима сообщил, что ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. Сейчас Зеленский прибыл в Харьков. Военный эксперт Михаил Онуфриенко шутит: "Если сфотографируется на фоне надписи "Харьков" — всё, это сдача — однозначно".

Что происходит в ДНР

В Донбассе особых изменений пока нет. ВС РФ продолжают вести наступательные действия к западу от Очеретина. Западнее Орловки идут попытки выровнять фронт. Кроме того, продолжаются попытки взятия Урожайного и Старомайорского.

ВС РФ продолжают вести наступательные действия к западу от Очеретина. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Украину готовят к переговорам?

Ещё в феврале президент Чехии Петр Павел обещал Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов. Они должны были как-то помочь ВСУ, но уже 15 мая риторика главы государства поменялась. Теперь он призывает к миру и отмечает, что Россия не откажется от новых регионов.

— Нам нужно остановить конфликт, а затем начать обсуждать будущие договорённости. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения, — заявил в интервью Sky News чешский лидер Петр Павел.

Президент Владимир Путин подтвердил в интервью китайскому агентству Xinhua, что Россия готова к переговорам, но они должны учитывать интересы всех сторон. Тенденцию к диалогу видят и в США.

— Обе стороны могут перейти к соглашению о прекращении огня путём переговоров, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту, — пишут авторы The New York Times.

Очевидно, что сейчас, когда ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях, а на Украине назревает политический кризис, диктовать условия может только Москва.