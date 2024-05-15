Как Армия России наступает под Харьковом 15 мая и куда бегут подразделения ВСУ Что не расскажут в новостях, главное из сводок военкоров за 15 мая — как продвигаются российские войска на Харьковском направлении. 15 мая, 14:28 Группировка "Днепр" освободила населённый пункт Работино в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Харьковское направление — ситуация на фронте

Ответом на отражённый ночной обстрел крымских аэродромов украинскими подразделениями стало освобождение группировкой "Север" сёл Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Также Минобороны РФ сообщило, что группировка "Днепр" освободила населённый пункт Работино в Запорожской области. Напомним, ночью ВСУ выпустили до 16 оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью по объектам в Крыму. Михаил Звинчук (Рыбарь) не исключает, что "на этот раз пуск был выполнен из Херсонской области".

Почему украинский режим не признаёт наступление Армии России

ВС РФ усилили давление на Харьков, Киев отправил на оборону столицы половину новых бригад ВСУ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Русскоязычные СМИ, работающие на западном финансировании, и украинские медиа сообщают, что наступление России в Харьковской области якобы замедлилось. Институт изучения войны (ISW) объясняет, что, мол, наши войска не собираются проникать в область, а лишь занимают буферную зону. Киев поспешил отчитаться о стабилизации фронта на этом направлении.

"Украина выводит войска из-под Харькова, поскольку российское наступление набирает обороты", — гласит сегодняшний заголовок NBC News.

— Это часть нового бронетанкового наступления, предпринятого Россией на прошлой неделе, которое рискует довести украинскую армию до предела. Киев опасается, что Москва также может собирать войска для новых пограничных вторжений в других местах, — отмечает американское издание.

"На Украине начинается решающая битва", — пишет американский портал Politico. ВС РФ усилили давление на Харьков. Киев отправил на оборону столицы половину новых бригад ВСУ.

Украинское командование экстренно перебрасывает резервы в Харьков, отмечает тг-канал "Иди и смотри".

— Начальник Центра противодействия дезинформации киевской хунты некто Коваленко заявил, что наступление ВС РФ на Харьков и Сумы — это блеф, но при этом категорически отказался поехать лично в Волчанск и сделать репортаж из городской администрации, — пишет военный эксперт Михаил Онуфриенко.

У ВСУ собран резерв, который необходим для обороны Киева, пишут СМИ. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук обозначил проблемы вооружения этой группировки.

— У Украины есть резервы в 100–150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжёлой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам, — сказал эксперт, напомнив также и про закрытое нашими войсками небо.

Что означает потеря Харькова для Украины

Вторая столица Украины — Харьков, ждущий освобождения от ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ранее эксперт рассказал, что означает для Киева потеря Харькова: "Харьков является одним из ведущих промышленных центров. Он наиболее урбанизированный, там сосредоточены тяжёлая и лёгкая промышленность, это энергетический центр. Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании".

Как отступают ВСУ на Харьковском направлении 15 мая

ВСУ выходят из Волчанска в сторону Старого Салтова. Далее последует их эвакуация на машинах в населённый пункт Кутузовка под Харьков. Об этом сообщает тг-канал Condottiero: "Там их собирают, укомплектовывают и заново отправляют под Волчанск. По бегущим с позиций в спину работают заградотряды. А по трассе на Старый Салтов и по самому посёлку работает наша ствольная артиллерия и РСЗО".

Авторы Дмитрий Шестопалов