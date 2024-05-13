"Поворотный момент": Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине потеря Харькова
Полковник Матвийчук: Потеря Харькова Украиной может стать поворотным событием
При потере Украиной контроля над Харьковом российские войска могут быть переброшены на другие направления. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это может стать поворотным событием военной кампании.
"Харьков является одним из ведущих промышленных центров. Он наиболее урбанизированный, там сосредоточены тяжёлая и лёгкая промышленность, это энергетический центр. Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании", — подчеркнул эксперт в беседе с "Лентой.ру".
Матвийчук добавил, что операция по установлению контроля над Харьковом может занять у ВС РФ достаточно долгое время — от одного до трёх месяцев. После этого, по словам специалиста, группировку российских войск могут перевести на другие направления, что поспособствует выполнению всех изначально поставленных задач.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС РФ. За несколько дней российским бойцам удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. The New York Times считает, что успехи России деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие. Тем временем власти Харьковской области признали продвижение ВС России, а ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме РФ отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.
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