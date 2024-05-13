"Поворотный момент": Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине потеря Харькова

При потере Украиной контроля над Харьковом российские войска могут быть переброшены на другие направления. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это может стать поворотным событием военной кампании.

"Харьков является одним из ведущих промышленных центров. Он наиболее урбанизированный, там сосредоточены тяжёлая и лёгкая промышленность, это энергетический центр. Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании", — подчеркнул эксперт в беседе с "Лентой.ру".