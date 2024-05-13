"Дойдём до Киева": В Госдуме назвали Харьков следующей точкой наступления ВС РФ

ВС России продолжают уверенно наступать в Харьковской области, на что ВСУ могут ответить только террористическими ударами по мирному населению Курской и Белгородской областей. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Волчанск — город, который находится в Харьковской области, уже стал тем рубежом, подход России к которому вызвал у бойцов ВСУ панику. Чувствуя свою слабость, немощность, нацисты вновь атаковали мирные Курск и Белгород. Абсолютно трусливое, террористическое поведение, ещё раз показывающее — на поле боя Армии России они ответить не могут", — отметил Колунов.