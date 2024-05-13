"Дойдём до Киева": В Госдуме назвали Харьков следующей точкой наступления ВС РФ
Депутат Колунов назвал Харьков следующей точкой наступления ВС России
ВС России продолжают уверенно наступать в Харьковской области, на что ВСУ могут ответить только террористическими ударами по мирному населению Курской и Белгородской областей. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Волчанск — город, который находится в Харьковской области, уже стал тем рубежом, подход России к которому вызвал у бойцов ВСУ панику. Чувствуя свою слабость, немощность, нацисты вновь атаковали мирные Курск и Белгород. Абсолютно трусливое, террористическое поведение, ещё раз показывающее — на поле боя Армии России они ответить не могут", — отметил Колунов.
По словам парламентария, следующей точкой наступления станет Харьков, а со временем ВС РФ дойдут и до Киева. Когда российские войска дойдут до Киева, руководство киевского режима ответит за теракты и обстрелы мирных городов нашей страны.
В Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. За несколько дней нашим бойцам удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ перешагивают за 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. На этом фоне ВС РФ наносят удары по инфраструктуре противника в регионе. В частности, целью стал оборонный завод в Харькове, где ремонтировали технику. The New York Times полагает, что успехи России деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие. Тем временем власти Харьковской области признали продвижение ВС России.
Напомним, 12 мая ВСУ вновь обстреляли Белгород, в результате чего оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следком возбудил уголовное дело. На месте уже завершили поисково-спасательные работы, подтверждена смерть 15 человек. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.
Life.ru