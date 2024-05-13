Погибли 15 человек: В Белгороде завершили работы на месте обрушения жилого дома
В Белгороде завершили разбор завалов обрушившейся после удара ВСУ многоэтажки
В Белгороде завершена поисково-спасательная операция и разбор завалов обрушившейся части многоэтажки на улице Щорса. Об этом сообщили в МЧС России.
Общее число погибших в результате удара ВСУ — 15 человек. Их тела извлечены из-под завалов. Спасти удалось 17 жителей.
Разбор завалов обрушившейся многоэтажки в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
Life.ru напоминает, ВСУ нанесли удар по Белгороду утром 12 мая. Ракета попала в жилой дом на улице Щорса, в результате часть здания обрушилась. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Telegram / Настоящий Гладков