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13 мая, 03:43
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Погибли 15 человек: В Белгороде завершили работы на месте обрушения жилого дома

В Белгороде завершили разбор завалов обрушившейся после удара ВСУ многоэтажки

В Белгороде завершена поисково-спасательная операция и разбор завалов обрушившейся части многоэтажки на улице Щорса. Об этом сообщили в МЧС России.

Общее число погибших в результате удара ВСУ — 15 человек. Их тела извлечены из-под завалов. Спасти удалось 17 жителей.

Разбор завалов обрушившейся многоэтажки в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

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Life.ru напоминает, ВСУ нанесли удар по Белгороду утром 12 мая. Ракета попала в жилой дом на улице Щорса, в результате часть здания обрушилась. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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