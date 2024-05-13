Отделались царапинами: Белгородская семья чудом уцелела после прямого попадания снаряда в дом
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом
Несколько воздушных целей уничтожено в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ночная атака ВСУ чудом обошлась без пострадавших, написал он в Telegram.
По словам чиновника, наибольший урон нанесён селу Черемошному. Повреждениями отделались пять домовладений и три автомобиля. А одно из жилых зданий с семьёй внутри было полностью разрушено в результате прямого попадания снаряда.
"Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались лёгкими царапинами и ссадинами! От вызова скорой наотрез отказались, глава поселения отвёз их к родственникам", — уточнил Гладков.
Последние сутки стали одними из самых тяжёлых для жителей Белгородской области. С утра ВСУ разрушили ракетным ударом многоэтажку, жертвами трагедии стали не менее 15 человек, вечером боевики обстреляли ещё один район города, а ночью противник вновь заставил гражданских прятаться в укрытиях.
VK / Минобороны России