Отделались царапинами: Белгородская семья чудом уцелела после прямого попадания снаряда в дом

Несколько воздушных целей уничтожено в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ночная атака ВСУ чудом обошлась без пострадавших, написал он в Telegram.

По словам чиновника, наибольший урон нанесён селу Черемошному. Повреждениями отделались пять домовладений и три автомобиля. А одно из жилых зданий с семьёй внутри было полностью разрушено в результате прямого попадания снаряда.