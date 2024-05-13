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13 мая, 00:57

Отделались царапинами: Белгородская семья чудом уцелела после прямого попадания снаряда в дом

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом

Несколько воздушных целей уничтожено в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ночная атака ВСУ чудом обошлась без пострадавших, написал он в Telegram.

По словам чиновника, наибольший урон нанесён селу Черемошному. Повреждениями отделались пять домовладений и три автомобиля. А одно из жилых зданий с семьёй внутри было полностью разрушено в результате прямого попадания снаряда.

"Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались лёгкими царапинами и ссадинами! От вызова скорой наотрез отказались, глава поселения отвёз их к родственникам", — уточнил Гладков.

Последние дни ВСУ: Почему теракт в Белгороде означает конец украинской хунты
Последние дни ВСУ: Почему теракт в Белгороде означает конец украинской хунты

Последние сутки стали одними из самых тяжёлых для жителей Белгородской области. С утра ВСУ разрушили ракетным ударом многоэтажку, жертвами трагедии стали не менее 15 человек, вечером боевики обстреляли ещё один район города, а ночью противник вновь заставил гражданских прятаться в укрытиях.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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