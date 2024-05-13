Число погибших в результате обстрела многоэтажки в Белгороде возросло до 15
Белгородские спасатели извлекли из-под обломков разрушенной многоэтажки на улице Щорса тело ещё одного жильца. Таким образом, число погибших в результате удара ВСУ по зданию выросло до 15 человек, сообщили в МЧС РФ.
В настоящий момент разбор завалов продолжается. Работы неоднократно приостанавливались по вине воздушной тревоги: спасатели, волонтёры и добровольцы были вынуждены спускаться в укрытия из-за украинских ракет и дронов.
Приспешники киевского режима нанесли коварный удар по жилому зданию утром 12 мая. Взрыв был такой силы, что один из подъездов многоэтажки разрушился до основания. Среди погибших есть дети. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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