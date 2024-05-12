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12 мая, 19:02

МЧС: Из-под завалов в Белгороде извлекли ещё 3 тела, в том числе двоих детей

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ещё троих погибших достали из-под завалов белгородской многоэтажки, которая обрушилась в результате обстрела ВСУ. Как сообщила пресс-служба МЧС, среди погибших есть двое детей.

Таким образом, число погибших в результате страшной трагедии увеличилось до 11. Ранее было известно о восьми жертвах. Под обломками искали двух несовершеннолетних девочек, восьмилетнюю школьницу Аврору и дочь школьного психолога — семнадцатилетнюю студентку Катю. Кроме того, пытались найти бабушку Авроры и 42-летнюю Наталью — невролога местной больницы.

Как писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Как оказалось, киевский режим пустил в жилой дом ракету из ТРК "Точка-У". СМИ писали о 33 пострадавших. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщала о раненом младенце. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.

К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы
К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы
Николь Вербер
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