МЧС: Из-под завалов в Белгороде извлекли ещё 3 тела, в том числе двоих детей

Ещё троих погибших достали из-под завалов белгородской многоэтажки, которая обрушилась в результате обстрела ВСУ. Как сообщила пресс-служба МЧС, среди погибших есть двое детей.

Таким образом, число погибших в результате страшной трагедии увеличилось до 11. Ранее было известно о восьми жертвах. Под обломками искали двух несовершеннолетних девочек, восьмилетнюю школьницу Аврору и дочь школьного психолога — семнадцатилетнюю студентку Катю. Кроме того, пытались найти бабушку Авроры и 42-летнюю Наталью — невролога местной больницы.