МЧС: Из-под завалов в Белгороде извлекли ещё 3 тела, в том числе двоих детей
Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Ещё троих погибших достали из-под завалов белгородской многоэтажки, которая обрушилась в результате обстрела ВСУ. Как сообщила пресс-служба МЧС, среди погибших есть двое детей.
Таким образом, число погибших в результате страшной трагедии увеличилось до 11. Ранее было известно о восьми жертвах. Под обломками искали двух несовершеннолетних девочек, восьмилетнюю школьницу Аврору и дочь школьного психолога — семнадцатилетнюю студентку Катю. Кроме того, пытались найти бабушку Авроры и 42-летнюю Наталью — невролога местной больницы.
Как писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Как оказалось, киевский режим пустил в жилой дом ракету из ТРК "Точка-У". СМИ писали о 33 пострадавших. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщала о раненом младенце. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.