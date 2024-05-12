Львова-Белова: При обстреле многоэтажки в Белгороде пострадал младенец
Последствия обстрела ВСУ многоэтажки. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
В результате обрушения многоэтажки в Белгороде пострадали младенец и подросток, им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания — судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
Она подтвердила, что продолжает наблюдать за ситуацией, и подчеркнула, что всем пострадавшим от обстрела в Белгороде, включая семьи с детьми, будет предоставлена необходимая помощь в пунктах временного размещения.
Как писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Как оказалось, киевский режим пустил в жилой дом ракету из ТРК "Точка-У". Сейчас известно о восьми погибших и 33 пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.