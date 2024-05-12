Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 17:23

Львова-Белова: При обстреле многоэтажки в Белгороде пострадал младенец

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

В результате обрушения многоэтажки в Белгороде пострадали младенец и подросток, им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания — судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.

Она подтвердила, что продолжает наблюдать за ситуацией, и подчеркнула, что всем пострадавшим от обстрела в Белгороде, включая семьи с детьми, будет предоставлена необходимая помощь в пунктах временного размещения.

Россия требует от ОБСЕ решительно осудить ВСУ за атаки на Белгород оружием НАТО
Россия требует от ОБСЕ решительно осудить ВСУ за атаки на Белгород оружием НАТО

Как писал Life.ru, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Как оказалось, киевский режим пустил в жилой дом ракету из ТРК "Точка-У". Сейчас известно о восьми погибших и 33 пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Мария Львова-Белова
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров