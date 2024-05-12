Львова-Белова: При обстреле многоэтажки в Белгороде пострадал младенец

В результате обрушения многоэтажки в Белгороде пострадали младенец и подросток, им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания — судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.