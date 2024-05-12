Россия требует от ОБСЕ решительно осудить ВСУ за атаки на Белгород оружием НАТО

Москва потребовала от ОБСЕ выступить с жёстким осуждением удара украинской армии по Белгороду, а также не допускать двойных стандартов при рассмотрении преступлений киевского режима. Москва ждёт этого в первую очередь от действующего мальтийского председательства, сказано в комментарии постпредства России при организации.

"Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё. В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идёт об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права", — сказано в тексте в телеграм-канале миссии.