Россия требует от ОБСЕ решительно осудить ВСУ за атаки на Белгород оружием НАТО
Постпредство РФ при ОБСЕ: Киев использовал оружие НАТО для удара по Белгороду
Люди помогают сотрудникам МЧС разобрать завал после удара ВСУ по жилому дому в Белгороде. Фото © Telegram / Россия в ОБСЕ
Москва потребовала от ОБСЕ выступить с жёстким осуждением удара украинской армии по Белгороду, а также не допускать двойных стандартов при рассмотрении преступлений киевского режима. Москва ждёт этого в первую очередь от действующего мальтийского председательства, сказано в комментарии постпредства России при организации.
"Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё. В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идёт об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права", — сказано в тексте в телеграм-канале миссии.
Представители Российской Федерации также попытались обратить внимание ОБСЕ на то, что Киев убивает мирных людей, используя оружие, поставляемое странами блока НАТО. Дипмиссия обратила внимание на то, что сегодняшняя атака на Белгород также была совершена с применением поставленных странами альянса вооружений.
Напомним, сегодня, 12 мая, Киев атаковал жилой дом в Белгороде. Удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Также ВСУ выпустили по городу четыре реактивных снаряда чешского РСЗО Vampire, их удалось сбить. По данным СМИ, в результате атаки погибло семь человек, однако официально эта информация не подтверждена. Пострадали более 30 человек, среди которых двое детей и трое спасателей, которые получили травмы, когда у здания обрушилась крыша во время разбора завалов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. На данный момент из-под завалов достали тела двух погибших.