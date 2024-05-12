Тела двух погибших достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде, где обрушился подъезд после попадания украинского снаряда. Печальную новость сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что спасатели, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и строители сейчас разворачивают установку дополнительного освещения, чтобы не останавливать разбор завалов на ночь. Представители экстренных служб считают, что под руинами остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизнь, добавил губернатор.