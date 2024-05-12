Тела двух погибших достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде
Многоэтажка в Белгороде, где подъезд обрушился после попадания украинского снаряда. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Тела двух погибших достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде, где обрушился подъезд после попадания украинского снаряда. Печальную новость сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет", — написал руководитель региона.
Гладков уточнил, что спасатели, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и строители сейчас разворачивают установку дополнительного освещения, чтобы не останавливать разбор завалов на ночь. Представители экстренных служб считают, что под руинами остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизнь, добавил губернатор.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ сегодня утром. Выяснилось, что террористы ударили по зданию ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, в результате происшествия погибло семь человек и пострадало 33, но позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасатели пытаются достать из-под бетонных плит пенсионера. Кроме того, под обломками могут оставаться две семьи с детьми.