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12 мая, 12:27

Спасатели дважды прерывали разбор завалов в Белгороде и спускались в укрытие из-за дронов ВСУ

МЧС: В Белгороде возобновлены поисковые работы после отмены ракетной опасности

Спасателям, которые работают на месте теракта в Белгороде, уже дважды с момента обрушения подъезда многоэтажки пришлось прекращать поиски людей под завалами из-за ракетной опасности. Сотрудники экстренных служб прятались в укрытиях. Как сообщает телеграм-канал SHOT, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников.

Спасатели прячутся в укрытиях из-за угрозы украинских БПЛА после обрушения дома в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы после отмены сигнала о ракетной опасности уже возобновлены. Тем временем под завалами дома могут оставаться ещё порядка 10 человек, в том числе семья с тремя детьми. Они продолжают просить о помощи.

Гладков: В результате обстрела Белгорода повреждено 62 квартиры трёх домов
Гладков: В результате обстрела Белгорода повреждено 62 квартиры трёх домов

Как писал Life.ru, в воскресенье, 12 мая, по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Жители повреждённого дома эвакуируются в пункты временного размещения. Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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