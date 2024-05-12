Спасатели дважды прерывали разбор завалов в Белгороде и спускались в укрытие из-за дронов ВСУ
МЧС: В Белгороде возобновлены поисковые работы после отмены ракетной опасности
Спасателям, которые работают на месте теракта в Белгороде, уже дважды с момента обрушения подъезда многоэтажки пришлось прекращать поиски людей под завалами из-за ракетной опасности. Сотрудники экстренных служб прятались в укрытиях. Как сообщает телеграм-канал SHOT, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников.
Спасатели прячутся в укрытиях из-за угрозы украинских БПЛА после обрушения дома в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы после отмены сигнала о ракетной опасности уже возобновлены. Тем временем под завалами дома могут оставаться ещё порядка 10 человек, в том числе семья с тремя детьми. Они продолжают просить о помощи.
Как писал Life.ru, в воскресенье, 12 мая, по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Жители повреждённого дома эвакуируются в пункты временного размещения. Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Telegram / SHOT