Спасатели дважды прерывали разбор завалов в Белгороде и спускались в укрытие из-за дронов ВСУ

Спасателям, которые работают на месте теракта в Белгороде, уже дважды с момента обрушения подъезда многоэтажки пришлось прекращать поиски людей под завалами из-за ракетной опасности. Сотрудники экстренных служб прятались в укрытиях. Как сообщает телеграм-канал SHOT , предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников.

В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы после отмены сигнала о ракетной опасности уже возобновлены. Тем временем под завалами дома могут оставаться ещё порядка 10 человек, в том числе семья с тремя детьми. Они продолжают просить о помощи.