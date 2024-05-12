Семья с тремя детьми может оставаться под завалами многоэтажки в Белгороде
Супруги с тремя детьми могут оставаться под завалами разрушенного после попадания украинского снаряда дома на улице Щорса в Белгороде. По данным SHOT, они жили на шестом этаже. После трагедии их не могут найти среди пострадавших и погибших, на звонки они не отвечают.
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Видео © SHOT
Во время минуты тишины из-под обломков раздавались крики людей. Спасатели делают всё возможное, чтобы добраться к ним.
Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Существует угроза обрушения всего здания. Позже у строения рухнула крыша. Пострадали трое спасателей. На данный момент известно о четырёх погибших и 30 пострадавших мирных жителях. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.