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12 мая, 11:07

Семья с тремя детьми может оставаться под завалами многоэтажки в Белгороде

Супруги с тремя детьми могут оставаться под завалами разрушенного после попадания украинского снаряда дома на улице Щорса в Белгороде. По данным SHOT, они жили на шестом этаже. После трагедии их не могут найти среди пострадавших и погибших, на звонки они не отвечают.

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Видео © SHOT

Во время минуты тишины из-под обломков раздавались крики людей. Спасатели делают всё возможное, чтобы добраться к ним.

Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде
Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде

Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Существует угроза обрушения всего здания. Позже у строения рухнула крыша. Пострадали трое спасателей. На данный момент известно о четырёх погибших и 30 пострадавших мирных жителях. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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