Семья с тремя детьми может оставаться под завалами многоэтажки в Белгороде

Супруги с тремя детьми могут оставаться под завалами разрушенного после попадания украинского снаряда дома на улице Щорса в Белгороде. По данным SHOT, они жили на шестом этаже. После трагедии их не могут найти среди пострадавших и погибших, на звонки они не отвечают.