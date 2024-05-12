Момент обрушения крыши разрушенной многоэтажки в Белгороде попал на видео
Появилось видео с обрушением крыши жилой многоэтажки, которую сегодня атаковали ВСУ. Кадры публикует SHOT.
Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Видео © SHOT
Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда украинской армии. ВСУ атаковали мирных жителей управляемой авиабомбой. Сообщалось об обрушении крыши. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже достали из-под обломков. Пострадало не менее 30 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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