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12 мая, 10:05

Момент обрушения крыши разрушенной многоэтажки в Белгороде попал на видео

Появилось видео с обрушением крыши жилой многоэтажки, которую сегодня атаковали ВСУ. Кадры публикует SHOT.

Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Видео © SHOT

Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда украинской армии. ВСУ атаковали мирных жителей управляемой авиабомбой. Сообщалось об обрушении крыши. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже достали из-под обломков. Пострадало не менее 30 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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