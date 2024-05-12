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12 мая, 12:03

Гладков: В результате обстрела Белгорода повреждено 62 квартиры трёх домов

В результате террористической атаки Вооружённых сил Украины повреждения получили 62 квартиры в трёх домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия удара ВСУ по многоэтажке. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"По разрушениям. В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трёх многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей", — написал он в личном телеграм-канале.

Глава области отметил, что специалисты региона под руководством Минстроя проводят экспертизу, которая покажет техническое состояние и "жизнеспособность" повреждённого здания.

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Напомним, сегодня по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили управляемой авиабомбой. СМИ сообщали о семерых погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Позже губернатор уточнил данные по жертвам. Жители повреждённого дома эвакуируются в пункты временного размещения. Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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