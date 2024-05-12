Гладков уточнил данные по жертвам и пострадавшим в рухнувшей многоэтажке в Белгороде Гладков: При обрушении в Белгороде пострадали 19 человек, погибших пока не нашли 12 мая, 11:35 В Белгороде обрушился подъезд после прилёта снаряда ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не подтвердил, что в результате попадания украинского снаряда в многоэтажку в Белгороде есть погибшие. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

В дом в Белгороде прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. <…> Погибшие пока не обнаружены", — уточнил он.

По его данным, все пострадавшие госпитализированы, шестерых уже отпустили домой на амбулаторное лечение. При необходимости тяжело раненых доставят в больницу в Москве, заверил Гладков. На месте ЧП продолжается работа спасателей. В готовность приведены дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости.

Жители пострадавшего дома эвакуируются в пункты временного размещения. Сейчас, по словам Гладкова, место завала оцеплено, чтобы спасатели могли продолжать работу. Под руководством Министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности.

Авторы Татьяна Миссуми