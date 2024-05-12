"Это лицо врага": В ЛНР припомнили прошлые зверства ВСУ после атаки на Белгород

"Это безвыходность, бессилие — бить просто по гражданскому населению. Это же не новость, когда они просто по парку ударили (2 июня 2014 года авиаудар ВСУ по Луганску. — Прим. Life.ru), когда по Кондрашовке ударили в 2014 году (авиаудар ВСУ по жилой улице. — Прим. Life.ru), когда попадали просто в центр Луганска, который был тогда уже окружён", — сказал он.