"Это лицо врага": В ЛНР припомнили прошлые зверства ВСУ после атаки на Белгород
Мирошниченко заявил, что ВСУ бьют по мирным жителям от бессилия и безвыходности
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные продолжают от бессилия обстреливать мирных жителей, демонстрируя своё настоящее лицо. Об этом заявил журналистам председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
"Это безвыходность, бессилие — бить просто по гражданскому населению. Это же не новость, когда они просто по парку ударили (2 июня 2014 года авиаудар ВСУ по Луганску. — Прим. Life.ru), когда по Кондрашовке ударили в 2014 году (авиаудар ВСУ по жилой улице. — Прим. Life.ru), когда попадали просто в центр Луганска, который был тогда уже окружён", — сказал он.
По его словам, сегодняшний прилёт украинского снаряда в жилую многоэтажку в Белгороде в очередной раз наглядно показывает лицо противника. Мирошниченко призвал россиян не расслабляться и помнить, что враг бесчеловечен и боевые действия продолжаются.
Как сообщалось, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город, работает система ПВО. Возбуждено уголовное дело о теракте по факту прилёта снаряда в многоэтажку.