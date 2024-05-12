Появилось фейковое объявление "Гладкова" об эвакуации в Белгороде после теракта

В эфире белгородского радио появилось фейк-сообщение от губернатора Вячеслава Гладкова с призывом срочно эвакуироваться после теракта. Для убедительности злоумышленники подделали голос главы региона, однако сделали это некачественно. Видео с записью опубликовал телеграм-канал "Война с фейками. Белгород".

Фейк-объявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об эвакуации. Видео © Telegram / Война с фейками. Белгород

"Оперативным штабом принято решение провести частичную эвакуацию населения города Белгорода и Белгородского района. Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть всё необходимое", — произносит человек с похожим на Гладкова голосом и говорит о "множестве погибших".

Лжегубернатор призвал в эфире "не медлить" и в первую очередь эвакуироваться женщинам с детьми и пенсионерам. Пункты сбора якобы должны были быть организованы завтра в 13:00.