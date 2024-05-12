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12 мая, 12:47

Появилось фейковое объявление "Гладкова" об эвакуации в Белгороде после теракта

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В эфире белгородского радио появилось фейк-сообщение от губернатора Вячеслава Гладкова с призывом срочно эвакуироваться после теракта. Для убедительности злоумышленники подделали голос главы региона, однако сделали это некачественно. Видео с записью опубликовал телеграм-канал "Война с фейками. Белгород".

Фейк-объявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об эвакуации. Видео © Telegram / Война с фейками. Белгород

"Оперативным штабом принято решение провести частичную эвакуацию населения города Белгорода и Белгородского района. Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть всё необходимое", — произносит человек с похожим на Гладкова голосом и говорит о "множестве погибших".

Лжегубернатор призвал в эфире "не медлить" и в первую очередь эвакуироваться женщинам с детьми и пенсионерам. Пункты сбора якобы должны были быть организованы завтра в 13:00.

Фейк-объявления тут же разлетелись по местным пабликам сразу после официального поста, в котором глава региона сообщил, что пока информация о погибших в результате удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде не подтверждается. Отметим, что в последние дни в Белгородской области активизировались происки Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) и фейковые вбросы, чтобы посеять панику среди мирного населения.

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Напомним, в воскресенье, 12 мая, по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Жители повреждённого дома эвакуируются в пункты временного размещения. Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Никита Осипов
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