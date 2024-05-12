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Отчаянные крики мужчины раздались под руинами в Белгороде, его пытаются достать

Спасатели пытаются достать пенсионера из-под завалов многоэтажки в Белгороде

12 мая, 13:15
Разбор завалов в доме в Белгороде, куда прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / vvgladkov

Разбор завалов в доме в Белгороде, куда прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / vvgladkov

В Белгороде спасатели достают пожилого мужчину из-под завалов частично обрушившейся многоэтажки, в которую попал украинский снаряд. Голос пенсионера услышали под грудой бетона во время "минуты тишины". Об этом пишет SHOT и публикует кадры операции.

Разбор завалов в доме в Белгороде, куда прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

К месту ЧП приехала дочь пострадавшего, она узнала голос своего отца и сейчас ждёт, когда его достанут из-под обломков. Подобраться к потерпевшему сложно, его квартира находилась на первом этаже дома. Пенсионер продолжает говорить со спасателями через горы бетона.

Также под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним 11-летним ребёнком, страдающим аутизмом, — с десятого этажа. Пока что с ними не удалось установить связь.

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Появилось фейковое объявление "Гладкова" об эвакуации в Белгороде после теракта

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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