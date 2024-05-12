Отчаянные крики мужчины раздались под руинами в Белгороде, его пытаются достать Спасатели пытаются достать пенсионера из-под завалов многоэтажки в Белгороде 12 мая, 13:15 Разбор завалов в доме в Белгороде, куда прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / vvgladkov

В Белгороде спасатели достают пожилого мужчину из-под завалов частично обрушившейся многоэтажки, в которую попал украинский снаряд. Голос пенсионера услышали под грудой бетона во время "минуты тишины". Об этом пишет SHOT и публикует кадры операции.

Разбор завалов в доме в Белгороде, куда прилетел снаряд ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

К месту ЧП приехала дочь пострадавшего, она узнала голос своего отца и сейчас ждёт, когда его достанут из-под обломков. Подобраться к потерпевшему сложно, его квартира находилась на первом этаже дома. Пенсионер продолжает говорить со спасателями через горы бетона.

Также под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним 11-летним ребёнком, страдающим аутизмом, — с десятого этажа. Пока что с ними не удалось установить связь.

Авторы Татьяна Миссуми