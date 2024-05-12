Life.ru проведал спасённых из многоэтажки в Белгороде жильцов, среди них — кошка Буся
Для спасённых из многоэтажки в Белгороде жильцов открыли ПВР в школе
Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей многоэтажного жилого дома, обрушившегося в Белгороде после украинской атаки. Место находится в ближайшей школе, там также имеется укрытие. Об этом пишет SHOT.
Пункт временного размещения для пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
Эвакуированные из обрушившейся многоэтажки люди помещаются в ПВР в центральной части Белгорода. Среди спасённых из дома — кошка Буся. Она сейчас в безопасности, но всё ещё напугана.
Сирена ракетной опасности затихла, сейчас на месте происшествия возобновили работу спасатели. Угроза обрушения всего здания сохраняется. На фасаде уже появилась трещина.
Напомним, сегодня украинская армия нанесла удар по жилой многоэтажке в Белгороде. По данным СМИ, в ходе атаки ВСУ погибло семь человек, пострадали 33 человека, среди которых есть двое детей. Во время разбора завалов спасателям дважды приходилось прерывать работу из-за украинских беспилотников. Атака была проведена с использованием ракеты из ТРК "Точка-У". В МИД РФ заявили, что Украина обязательно ответит за этот теракт на поле боя и в суде. Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. По его словам, пока на завалах погибших не обнаружено.