Life.ru проведал спасённых из многоэтажки в Белгороде жильцов, среди них — кошка Буся

Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей многоэтажного жилого дома, обрушившегося в Белгороде после украинской атаки. Место находится в ближайшей школе, там также имеется укрытие. Об этом пишет SHOT.

Пункт временного размещения для пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

Эвакуированные из обрушившейся многоэтажки люди помещаются в ПВР в центральной части Белгорода. Среди спасённых из дома — кошка Буся. Она сейчас в безопасности, но всё ещё напугана.