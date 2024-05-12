В МИД пообещали возмездие авторам теракта в Белгороде на поле боя и скамье подсудимых

Украина ответит за теракт в Белгороде, в результате которого погибли мирные люди. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Украина совершила теракт, направленный на преднамеренное убийство мирных граждан в Белгороде. Киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершённое. Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", — написал он в телеграм-канале.

По словам Мирошника, случившееся является наглядным примером, как Киев воюет с гражданскими. Проигрывая на поле боя, украинские власти разворачивают оружие в сторону мирных жителей, и это настоящее военное преступление. Посол добавил, что к теракту причастны иностранные партнёры киевского режима.