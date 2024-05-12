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12 мая, 12:03

В МИД пообещали возмездие авторам теракта в Белгороде на поле боя и скамье подсудимых

Посол МИД РФ Мирошник: Украина ответит за теракт в Белгороде

Украина ответит за теракт в Белгороде, в результате которого погибли мирные люди. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Украина совершила теракт, направленный на преднамеренное убийство мирных граждан в Белгороде. Киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершённое. Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", — написал он в телеграм-канале.

По словам Мирошника, случившееся является наглядным примером, как Киев воюет с гражданскими. Проигрывая на поле боя, украинские власти разворачивают оружие в сторону мирных жителей, и это настоящее военное преступление. Посол добавил, что к теракту причастны иностранные партнёры киевского режима.

"Они же прикрывают их на международных площадках, по сути, легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности. Но это временное явление", — отметил Мирошник.

Из-под руин в Белгороде достали уже 16 человек, на месте объявили "минуту тишины"
Из-под руин в Белгороде достали уже 16 человек, на месте объявили "минуту тишины"

Напомним, в воскресенье, 12 мая, ВСУ нанесли удар по жилому дому в Белгороде. В результате прилёта управляемой авиабомбы французского производства в доме полностью обрушился один из подъездов. По информации СМИ, украинская атака унесла жизни семерых человек. Число пострадавших от обстрела выросло до 33 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пишет, что погибших на месте ЧП на данный момент не обнаружено.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Никита Осипов
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