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12 мая, 11:54
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Из-под руин в Белгороде достали уже 16 человек, на месте объявили "минуту тишины"

МЧС: После обрушения дома в Белгороде спасено 16 человек

Уже 16 человек достали из-под завалов после обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели проводят "минуту тишины", чтобы услышать людей под завалами дома, который обрушился в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России

"В поисково-спасательных работах спасатели проводят "минуту тишины", чтобы услышать пострадавших под завалами. Уже спасены 16 человек", — отметили в ведомстве.

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Как сообщал Life.ru, ВСУ нанесли удар по жилому дому в Белгороде. В результате прилёта управляемой авиабомбы французского производства в доме полностью обрушился один из подъездов. По информации СМИ, украинская атака унесла жизни семерых человек. Число пострадавших от обстрела выросло до 33 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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