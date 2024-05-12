Слуцкий призвал ускорить разгром нацистов на Украине после атаки на Белгород
Депутат Государственной думы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий принёс свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилой многоэтажки в Белгороде в результате атаки Вооружённых сил Украины. Видео публикует Life.ru.
Леонид Слуцкий принёс соболезнования пострадавшим от атаки ВСУ по Белгороду. Видео © Life.ru
"Страшная новость по Белгороду. Надо делать всё возможное и невозможное для скорейшей победы над нацистским режимом на Украине, чтобы ракеты переставали прилетать на российскую территорию", — подчеркнул парламентарий. Депутат также отметил: на место трагедии в Белгороде уже направлены отряды волонтёров.
Сегодня после прилёта снаряда ВСУ полностью обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. По информации СМИ, в результате украинской атаки погибло семеро человек, пострадало — более 30. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего. В Госдуме назвали эту атаку высшей степенью проявления подлости правящего в Киеве режима. Губернатор Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. Он уточнил, что пока погибших в руинах не нашли.
t.me / vvgladkov