Слуцкий призвал ускорить разгром нацистов на Украине после атаки на Белгород

Депутат Государственной думы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий принёс свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилой многоэтажки в Белгороде в результате атаки Вооружённых сил Украины. Видео публикует Life.ru.

"Страшная новость по Белгороду. Надо делать всё возможное и невозможное для скорейшей победы над нацистским режимом на Украине, чтобы ракеты переставали прилетать на российскую территорию", — подчеркнул парламентарий. Депутат также отметил: на место трагедии в Белгороде уже направлены отряды волонтёров.