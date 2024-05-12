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12 мая, 16:58

До 8 человек увеличилось число погибших в многоэтажке в Белгороде

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Количество погибших в рухнувшей в результате обстрела ВСУ многоэтажке в Белгороде увеличилось до 8 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось о семи погибших. Как уточнил глава области Гладков, из-под завалов достали тела четырёх женщин и трёх мужчин. При этом спасателям удалось извлечь одного мужчину, который каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.

Горячая линия для пострадавших в Белгороде подверглась атаке
Горячая линия для пострадавших в Белгороде подверглась атаке
Николь Вербер
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