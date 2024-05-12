До 8 человек увеличилось число погибших в многоэтажке в Белгороде
Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Количество погибших в рухнувшей в результате обстрела ВСУ многоэтажке в Белгороде увеличилось до 8 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось о семи погибших. Как уточнил глава области Гладков, из-под завалов достали тела четырёх женщин и трёх мужчин. При этом спасателям удалось извлечь одного мужчину, который каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.