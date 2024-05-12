МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов дома в Белгороде
Пресс-служба МЧС России опубликовала видео спасения мужчины из-под завалов дома в Белгороде, подъезд которого оказался разрушен в результате атаки украинских военных.
Спасение мужчины из-под завалов дома в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России
Как уже писал Life.ru, мужчину достали живым из-под обломков. В то же время под грудами бетонных плит всё ещё могут оставаться две семьи с детьми. Не исключён и самый худший исход: мгновением ранее оттуда извлекли тела двух погибших.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ сегодня утром, атаку совершили ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, в результате происшествия погибло семь человек и пострадало 33. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город.
Telegram / МЧС России