Мужчину достали живым из-под завалов многоэтажки в Белгороде и передали медикам

Ещё одного человека достали из-под завалов живым. Предварительно, это мужчина, которого зажало плитами на уровне первого этажа, пишет SHOT.

В МЧС подтвердили информацию. Спасатели на протяжении нескольких часов поддерживали связь с пострадавшим. Для его спасения пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. Мужчину уже передали медикам.