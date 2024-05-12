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12 мая, 14:39

Мужчину достали живым из-под завалов многоэтажки в Белгороде и передали медикам

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Ещё одного человека достали из-под завалов живым. Предварительно, это мужчина, которого зажало плитами на уровне первого этажа, пишет SHOT.

В МЧС подтвердили информацию. Спасатели на протяжении нескольких часов поддерживали связь с пострадавшим. Для его спасения пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. Мужчину уже передали медикам.

Обломки снаряда ВСУ найдены в 200 метрах от обстрелянного дома в Белгороде
Обломки снаряда ВСУ найдены в 200 метрах от обстрелянного дома в Белгороде

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ сегодня утром, атаку совершили ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, в результате происшествия погибло семь человек и пострадало 33. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город. Под обломками могут оставаться две семьи с детьми. Только что тела двух погибших достали из-под завалов.

Николь Вербер
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