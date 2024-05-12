Обломки снаряда ВСУ найдены в 200 метрах от обстрелянного дома в Белгороде
В Белгороде нашли обломки, предположительно, "Точки-У" у места ЧП в Белгороде. Видео © Telegram / Mash
В Белгороде обнаружены обломки ракеты, предположительно, украинской "Точки-У", которые лежат в радиусе двухсот метров от жилой многоэтажки, обстрелянной военными ВСУ. Mash публикует кадры находки.
В Белгороде нашли обломки, предположительно,- "Точки-У" у места ЧП в Белгороде. Видео © Telegram / Mash
На видео очевидцы показали груду металла, где видны соединительные элементы и детали корпуса боеприпаса. Следствие пока не комментировало найденные обломки.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Возбуждено уголовное дело о теракте.