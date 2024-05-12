В Белгороде нашли обломки, предположительно, "Точки-У" у места ЧП в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

Обломки снаряда ВСУ найдены в 200 метрах от обстрелянного дома в Белгороде

В Белгороде обнаружены обломки ракеты, предположительно, украинской "Точки-У", которые лежат в радиусе двухсот метров от жилой многоэтажки, обстрелянной военными ВСУ. Mash публикует кадры находки.

В Белгороде нашли обломки, предположительно,- "Точки-У" у места ЧП в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

На видео очевидцы показали груду металла, где видны соединительные элементы и детали корпуса боеприпаса. Следствие пока не комментировало найденные обломки.